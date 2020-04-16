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Цена нефти падает не взирая на соглашение ОПЕК+
16 апреля 2020 | 08:44
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Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе на 14 апреля снизилась по сравнению с показателем на 9 апреля на $3,59 и составила $16,71 за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+.
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