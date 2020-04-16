Шел человек по Львову... и взорвался

16 апреля 2020 | 08:58

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В результате взрыва неустановленного предмета на ул. Котляревского во Львове погиб мужчина в возрасте около 40 лет. Инцидент произошел около 5-й городской больницы. Об этом сообщила 15 апреля официальная «Горячая линия города Львова».

«По оперативным данным, на ул.Котляревского, недалеко от 5-й городской больницы (не на территории медицинского учреждения), произошел взрыв. Выявлено изуродованное тело мужчины, примерно 40 лет, - сказано в сообщении. - На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители. Смерть констатировали на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Травмы были несовместимы с жизнью».



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