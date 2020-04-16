Буковинский поп с коронавирусом собирается и дальше проводить службы

16 апреля 2020 | 08:27

На Буковине в среду, 15 апреля, официально подтверждены еще 73 случая заражения коронавирусом. Среди новых пациентов - четверо священников. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Общая численность инфицированных в области от момента первого установленного случая составляет 662 человека. По словам Осачука, среди тех, кто заболел, четверо священнослужителей.

"Один из них не соглашается с диагнозом, утверждает, что результаты тестирования являются ошибочными и намерен и дальше проводить богослужения", - добавил председатель ОГА.

По информации Центра общественного здоровья Украины, областной лабораторный центр в Черновцах сейчас среди лидеров по количеству проведенных тестирований.

"Он также первый в государстве за эффективностью, результативностью и точностью исследований", - подчеркнул Осачук.

РБК-Украина