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Буковинский поп с коронавирусом собирается и дальше проводить службы

16 апреля 2020 | 08:27

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На Буковине в среду, 15 апреля, официально подтверждены еще 73 случая заражения коронавирусом. Среди новых пациентов - четверо священников. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.


Общая численность инфицированных в области от момента первого установленного случая составляет 662 человека. По словам Осачука, среди тех, кто заболел, четверо священнослужителей.

"Один из них не соглашается с диагнозом, утверждает, что результаты тестирования являются ошибочными и намерен и дальше проводить богослужения", - добавил председатель ОГА.

По информации Центра общественного здоровья Украины, областной лабораторный центр в Черновцах сейчас среди лидеров по количеству проведенных тестирований.

"Он также первый в государстве за эффективностью, результативностью и точностью исследований", - подчеркнул Осачук.

РБК-Украина



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