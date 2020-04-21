Разведка США выясняет, куда пропал глава КНДР Ким Чен Ын

21 апреля 2020 | 10:46

Ким Чен Ын явно имеет лишний вес, фото: kcna.kp Американская разведка начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенес тяжелую операцию и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации Трампа, который хорошо знаком с ситуацией.

По его словам, США проверяют разведданные о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции.

Первым о проблемах Ким Чен Ына сообщила южнокорейское интернет-издание Daily NK, которое специализируется на освещении жизни в Северной Корее. По его информации Ким Чен Ын проходит медицинское лечение на вилле в курортном уезде Хянсан за пределами Пхеньяна после операции на сердце.

"Насколько я понимаю, он боролся (с сердечно-сосудистыми проблемами) с августа прошлого года, но состояние ухудшилось после неоднократных посещений горы Пэкту", - рассказал анонимный источник.

Он так же утверждал, что Ким Чен Ын столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса.

В последний раз о появлении Ким Чен Ына на публике, а именно на заседании Политбюро правящей Трудовой партии сообщалось 11 апреля.

Между тем, 15 апреля в годовщину со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена традиционных сообщений о визите его внука в Кымсусанский Дворец Солнца не последовало.

Отсутствие сообщений о северокорейском лидере в государственных СМИ КНДР часто вызывает слухи о состоянии его здоровья.

"В последнее время было много слухов о здоровье Ким Чен Ын (курение, сердце и мозг). Если Ким Чен Ын госпитализирован, это объясняет, почему он не присутствовал на важных торжествах 15 апреля. Но на протяжении многих лет ходило множество ложных слухов о здоровье Ким Чен Ына и его отца. Нам придется подождать и посмотреть", - заявил Брюс Клингнер, старший научный сотрудник Фонда "Наследие" и бывший заместитель начальника отдела ЦРУ по Северной Корее.

Ким Чен Ын уже исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году. После он появился с тростью. Южнокорейская разведка тогда сообщила, что ему удалили кисту с лодыжки.

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