Как в Украине будут запускать транспорт после карантина

22 апреля 2020 | 09:33

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что из-за карантина касательно транспорта планировать отдых лучше уже на вторую половину лета. Об этом министр заявил в интервью BBC.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", - сказал Криклий.

Согласно прогнозу чиновника, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота. И если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше международных рейсов.