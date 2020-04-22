ТЕМА

Как в Украине будут запускать транспорт после карантина

22 апреля 2020 | 09:33

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что из-за карантина касательно транспорта планировать отдых лучше уже на вторую половину лета. Об этом министр заявил в интервью BBC.


"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", - сказал Криклий.

Согласно прогнозу чиновника, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота. И если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше международных рейсов.

Что касается наземного транспорта, то министр дал понять, что первыми после карантина заработают пригородные электрички.


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