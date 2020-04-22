В Мьянме атаковали авто с образцами КОВИД. Двое убитых

22 апреля 2020 | 10:25

В результате атаки неизвестного погиб водитель автомобиля и один из сотрудников ВОЗ.

В Мьянме в штате Ракхайн неизвестные напали на автомобиль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Как сообщается, нападение на автомобиль ВОЗ, который перевозил образцы для тестирования коронавируса, произошел в понедельник, 20 апреля. В результате атаки неизвестного погиб водитель автомобиля и один из сотрудников ВОЗ. Ранения получил чиновник Мьянмы.

Как отмечается, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести полное и прозрачное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.