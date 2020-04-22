|
В Мьянме атаковали авто с образцами КОВИД. Двое убитых
22 апреля 2020 | 10:25
распечатать комментарии [0] добавить в
В результате атаки неизвестного погиб водитель автомобиля и один из сотрудников ВОЗ.
В Мьянме в штате Ракхайн неизвестные напали на автомобиль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".
Как сообщается, нападение на автомобиль ВОЗ, который перевозил образцы для тестирования коронавируса, произошел в понедельник, 20 апреля. В результате атаки неизвестного погиб водитель автомобиля и один из сотрудников ВОЗ. Ранения получил чиновник Мьянмы.
Как отмечается, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести полное и прозрачное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.
также читайте
[16.04.2020]
[16.04.2020]
[15.04.2020]
[15.04.2020]
|
по теме
Как в Украине будут запускать транспорт после карантина
22. 04. 2020 | 09:33
Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что из-за карантина касательно транспорта планировать отдых лучше уже на вторую половину лета. Об этом министр заявил в интервью BBC.
На фоне коронавируса рейтинги мэров ростут
21. 04. 2020 | 12:31
Наиболее эффективными борцами с коронавирусом украинцы признают как раз своих городских голов.
Штраф главы НАБУ составляет 23,8% "антикоррупционных" поступлений в госбюджет
21. 04. 2020 | 12:27
Оштрафованный за коррупцию директор НАБУ стал одним из основных источников "антикоррупционных" поступления в бюджет.
Разведка США выясняет, куда пропал глава КНДР Ким Чен Ын
21. 04. 2020 | 10:46
Ким Чен Ын явно имеет лишний вес, фото: kcna.kp Американская разведка начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенес тяжелую операцию и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации Трампа, который хорошо знаком с ситуацией.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»