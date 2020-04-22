ТЕМА

В Мьянме атаковали авто с образцами КОВИД. Двое убитых

22 апреля 2020 | 10:25

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В результате атаки неизвестного погиб водитель автомобиля и один из сотрудников ВОЗ.


В Мьянме в штате Ракхайн неизвестные напали на автомобиль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Как сообщается, нападение на автомобиль ВОЗ, который перевозил образцы для тестирования коронавируса, произошел в понедельник, 20 апреля. В результате атаки неизвестного погиб водитель автомобиля и один из сотрудников ВОЗ. Ранения получил чиновник Мьянмы.

Как отмечается, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести полное и прозрачное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Кирилл Привезенцев

Хоровое пение
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100