Михо и палатка

24 апреля 2020 | 09:06 , Андрей ПЕТРЕНКО

Почему плох вице-премьер Саакашвили.

Саакашвили сделал свои реформы благодаря ныне покойному Бендукидзе. Своих идей у ​​него практически не было, но у него есть масса энергии, умение часами энергично говорить ни о чем и желание создавать пиар-поводы на каждом шагу.

Еще у него есть такая-сякая поддержка США и группа грузин, которые укрепились в украинской власти (прежде всего это первый зам Сытника Гизо Углава и советник президента по вопросам реформ Варшаламидзе).

Но у Саакашвили нет второго Бендукидзе и, несмотря на красивое название, вице-премьер по вопросам реформ - это мыльный пузырь. Институционально вице-премьер без портфеля может или заниматься пиаром, или заниматься пиаром и создавать проблемы другим людям.

Судя по последним годам политической жизни Саакашвили, он пойдет по другому пути и уже через год-полтора максимум станет главным врагом Зеленского. Почему? Потому что сначала он предложит какой-то свой вариант реформ, который невозможно будет воплотить в жизнь из-за отсутствия финансирования (самая знаменитая грузинская реформа - реформа полиции предусматривала зарплату в тысячу долларов, которую оплачивали иностранцы). Далее он выберет себе одну или две жертвы и начнет с ними воевать. А потом Офис президента вынужден будет вмешаться и Саакашвили надо будет выгонять.

Одним словом, ничего нового. Зрелища снова побеждают. Только это не просто зрелища, а какой-то просто неприкрытый мазохизм.

Нам осталось только дождаться, когда под Кабмином откроется палатка Саакашвили, из которой он будет управлять всеми реформами.

"Деловая столица"