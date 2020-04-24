"В странах с преимущественно бедным населением приказ оставаться дома и прочие ограничения, принятые в странах с высоким уровнем доходов, могут быть непрактичны. Многие бедняки, мигранты, беженцы и без того живут в скученности, с малыми ресурсами, ограниченным доступом к услугам здравоохранения", - сказал Гебрейесус.

По его словам, тяжело пережить изоляцию, когда зависишь от ежедневного труда, чтобы элементарно заработать на еду.

"Новостные сводки со всего мира показывают то, как много людей находятся в опасности остаться без еды", - продолжил Гебрейесус.

Он отметил, что в то время как некоторые правительства изучают возможность смягчения ограничений, в странах со средним и низким уровнем доходов в Африке, Азии и Латинской Америке, наоборот, рассматривают вариант с их введением. В мире 1,4 миллиарда детей не могут ходить в школы из-за карантина. Многих это лишило возможности питаться, так как нормально поесть дети могут только в школе.

Кроме этого, Гебрейесус напомнил, что социальное дистанцирование является лишь частью более масштабных мер в сфере здравоохранения, и изоляция не должна "проводиться за счет прав человека".

"Страна"