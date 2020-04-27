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Конвертационные центры работают под прикрытием прокуратуры и судов, - Пеньков
27 апреля 2020 | 12:48
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По его словам, часть вырученных "конвертами" средств распределяется правоохранительными органами.
Крупные конвертационные центры продолжают работать под прикрытием государственных органов. Об этом в комментариях журналистам заявил начальник налоговой милиции Днепропетровской области Сергей Пеньков, передает РБК-Украина.
"До Революции Достоинства в Днепре существовал центр, который обслуживал область, часть Восточной Украины и, наверное, Крыма. Там был оборот в 2,5 млрд гривен в месяц. И эти государственные площадки никуда не делись", - сказал Пеньков.
По его словам, часть вырученных "конвертами" средств распределяется между прокуратурой, полицией, СБУ и налоговиками.
При этом, подчеркивает Пеньков, несмотря на то, что все конвертационные центры можно ликвидировать за полгода, правоохранительные органы прикладывают усилия лишь для их сохранения.
"Буквально вчера заходит ко мне начальник отдела, занимающийся именно конвертационными центрами, и говорит: прокуратура продала очередной "конверт". Вот посмотрите на любое открытое дело, что с ним случается спустя месяц - если его не пропили налоговики, то продаст суд. А если суд не продаст - продаст прокуратура", - подытожил Пеньков.
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