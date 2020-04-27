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Уволенный заместитель Кличко попал в ИВС
27 апреля 2020 | 12:50
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Слончака доставили в изолятор временного содержания Глава Национальной полиции Игорь Клименко прокомментировал задержание заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. Клименко отметил, что статус и должность не поможет нарушителям закона избежать ответственности.
"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие относительно работников правоохранительного органа во время выполнения служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния! При этом все равны перед законом! Спасибо полицейским за службу", - заявил глава Нацполиции.
Он также сообщил, что после задержания Слончака доставили в изолятор временного содержания. Клименко добавил, что санкция статьи, по которой против чиновника КГГА открыли уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
Относительно еще одного участника события, депутата Киевского городского совета Людмилы Костенко, полицейские составили админпротокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
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