Уволенный заместитель Кличко попал в ИВС

27 апреля 2020 | 12:50

Слончака доставили в изолятор временного содержания Глава Национальной полиции Игорь Клименко прокомментировал задержание заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. Клименко отметил, что статус и должность не поможет нарушителям закона избежать ответственности.

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие относительно работников правоохранительного органа во время выполнения служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния! При этом все равны перед законом! Спасибо полицейским за службу", - заявил глава Нацполиции.

Он также сообщил, что после задержания Слончака доставили в изолятор временного содержания. Клименко добавил, что санкция статьи, по которой против чиновника КГГА открыли уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Относительно еще одного участника события, депутата Киевского городского совета Людмилы Костенко, полицейские составили админпротокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.