ТЕМА

Госстат дал статистику смертности с начала года. Вирус пасет задних

28 апреля 2020 | 10:05

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Госстат Украины привел печальные цифры о смертности в стране за первые два месяца 2020 года - январь и февраль. Причем, эпидемия коронавируса явно не в лидерах (по данным на 27 апреля в Украине от коронавиурса было 220 смертей - Ред.). Итак, за этот период в Украине умерли 100 738 человек, в том числе от болезни органов дыхания 2 404 человека, из них от гриппа и пневмонии - 1 326 человек, как передает пресс-служба Государственной службы статистики.


Больше всего людей умерли от болезни системы кровообращения - 68 548 человек (из них 47 211 от ишемической болезни сердца).

Онкология унесла жизни 13 451 человека.

От внешних причин не связанных непосредственно со здоровьем на тот свет отправились 4 843 украинца (из них самоубийц 869 человек, погибло в ДТП - 630, отравились алкоголем - 448, и от рук убийц и хулиганов погибло 243 человека).

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти для 4 066 наших земляков (из них от пораженной алкоголем печени умер 331 человек).

От инфекционных и паразитарных болезней скончались 1 345 человек (от туберкулеза - 581, от ВИЧ - 576).



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