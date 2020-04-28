ТЕМА

Трамп рассажет все про Ким Чен Ына. Потом

28 апреля 2020 | 10:08

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Президент США Дональд Трамп на своем традиционном брифинге в Белом доме позволил себе немного подразнить американских журналистов.


Так, отвечая на вопрос о том, что ему известно о состоянии здоровья лидера КНДР, глава США заявил, что он в курсе того, как сейчас идут дела у Ким Чен Ына, однако пока не готов поделиться этой информацией.

"У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему. Надеюсь на то, что у него все будет хорошо", - заявил Дональд Трамп.

Он так же пообещал присутствующим в зале репортерам, что информация о Ким Чен Ыне станет известна уже "в не очень отдаленном будущем".



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