Трамп рассажет все про Ким Чен Ына. Потом

"У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему. Надеюсь на то, что у него все будет хорошо", - заявил Дональд Трамп.

Он так же пообещал присутствующим в зале репортерам, что информация о Ким Чен Ыне станет известна уже "в не очень отдаленном будущем".