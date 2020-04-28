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Главный санврач рассказал с каких областей начнут тотальную проверку на антитела к КОВИД

28 апреля 2020 | 10:10

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Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, в каких регионах начнутся первые ИФА-тестирования (иммуноферментная диагностика - Ред.) на наличие у украинцев антител к Covid-19. По словам Виктора Ляшко, проверка на антитела на первом этапе начнется в Одесской и Сумской областях.



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