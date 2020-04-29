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Журналист Кутепов візвал полицию, когда полиция сломала ему камеру
29 апреля 2020 | 12:22
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Полицейские сказали журналисту "или забираешь (камеру, - ред.), или я сломаю".
В Киеве под Кабинетом министров полицейские напали на журналиста "Громадського" Богдана Кутепова и сломали его технику. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".
Сегодня утром он вместе с соведущим Никитой Мекензиным из "зеленой зоны" Мариинского парка стримили акцию протеста предпринимателей под Кабмином, которые выступали против утвержденных ограничений во время карантина.После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, пригрозив, что сломают камеру. Затем ему сломали стабилизатор.
В связи с этим журналисты вызвали полицию, и сейчас пишут заявление о совершении преступления.
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