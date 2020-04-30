ТЕМА

Польша рассылает рабочие визы украинцам по почте

30 апреля 2020 | 09:03

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Польские власти возобновили выдачу гражданам Украины рабочих виз, отправляя их по почте Об этом сообщили польские СМИ со ссылкой на источники, приближенные к посольству Польши в Украине, передает "ДС" со ссылкой на "Укринформ".


"Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств: иностранных дел, внутренних дел и администрации, сельского хозяйства и развития села", - сообщил источник.

Как отмечается, это является ответом на "многократные призывы польских работодателей и работников из Украины". Подчеркивается, что обе стороны просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.

Первые рабочие визы выданы украинцам 29 апреля. С 30 апреля можно будет подавать документы на получение польских рабочих виз с помощью электронной системы e-консульство.

Как сообщала "ДС", в Польше обсуждают возможность организации чартерных рейсов для украинцев, чтобы те смогли приехать на работу даже во время карантина.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100