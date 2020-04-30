Польша рассылает рабочие визы украинцам по почте

Польские власти возобновили выдачу гражданам Украины рабочих виз, отправляя их по почте
Об этом сообщили польские СМИ со ссылкой на источники, приближенные к посольству Польши в Украине, передает "ДС" со ссылкой на "Укринформ".
"Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств: иностранных дел, внутренних дел и администрации, сельского хозяйства и развития села", - сообщил источник.
Как отмечается, это является ответом на "многократные призывы польских работодателей и работников из Украины". Подчеркивается, что обе стороны просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.
Первые рабочие визы выданы украинцам 29 апреля. С 30 апреля можно будет подавать документы на получение польских рабочих виз с помощью электронной системы e-консульство.
Как сообщала "ДС", в Польше обсуждают возможность организации чартерных рейсов для украинцев, чтобы те смогли приехать на работу даже во время карантина.