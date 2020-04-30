По иску отца Гандзюк арестовали счета Кивы

30 апреля 2020 | 11:18

Соломенский районный суд Киева арестовал счета депутата Верховной Рады Ильи Кивы ("Оппозиционная платформа - за Життя") по уголовному производству о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом говорится в сообщении юридической компании "Миллер".

Отмечается, что Кива безосновательно обвинил Гандзюк в коррупции, что не соответствует действительности.



26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева удовлетворил иск отца Гандзюк к Киве и ООО "Голдберри" о защите чести, достоинства, деловой репутации и обязательства опровергнуть недостоверную информацию.



Указано, что решением Соломенского районного суда Киева было признана недостоверной информация, распространеннная 2 октября 2018 года Кивой в эфире телеканала "Эспрессо.TV" следующего содержания:"Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета".



Также суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала о том, что распространенная информация не соответствует действительности.



Кроме того, обязано взыскать с Киви в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1 409,60 гривен.



22 апреля во исполнение решения суда государственным исполнителем Днепровского районного отдела государственной исполнительной службы в Киеве принято постановление о наложении ареста на денежные средства Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.



В случае невыполнения решения суда будут применены меры, предусмотренные ст. 63 закона "Об исполнительном производстве", в виде штрафа, а потом и открытие уголовного производства.



Таким образом, если Кива не выполнит решение суда в полной мере, в орган предварительного расследования будет сообщено о совершении последним уголовного преступления в соответствии со ст. 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса.