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По делу об убийстве сына бизнесмена Соболева выдвинули шестое подозрение
30 апреля 2020 | 11:22
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Подозреваемого объявили в международный розыск.
Офис генерального прокурора сообщил о подозрении еще одному лицу в причастности к убийству 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Как отметили в прокуратуре, сейчас фигурант объявлен в международный розыск. Также ему суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
"Это дает правовые основания компетентным органам задержать это лицо на территории другого государства", - сообщили в Офисе генпрокурора.
На данный момент по данному делу сообщено шесть подозрений. Четыре подозреваемых находятся под стражей, двое - в международном розыске.
Напомним, 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве состоялось покушение на депутата Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате обстрела погиб его малолетний сын.
Позже Шевченковский районный суд взял под стражу без права залога Андрея Лаврегу - подозреваемого в покушении на убийство Соболева.
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