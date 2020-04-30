По делу об убийстве сына бизнесмена Соболева выдвинули шестое подозрение

30 апреля 2020 | 11:22

Подозреваемого объявили в международный розыск.

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении еще одному лицу в причастности к убийству 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как отметили в прокуратуре, сейчас фигурант объявлен в международный розыск. Также ему суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Это дает правовые основания компетентным органам задержать это лицо на территории другого государства", - сообщили в Офисе генпрокурора.

На данный момент по данному делу сообщено шесть подозрений. Четыре подозреваемых находятся под стражей, двое - в международном розыске.

Напомним, 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве состоялось покушение на депутата Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате обстрела погиб его малолетний сын.

Позже Шевченковский районный суд взял под стражу без права залога Андрея Лаврегу - подозреваемого в покушении на убийство Соболева.

РБК-Украина