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В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
30 апреля 2020 | 11:26
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Похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.
Десятки тел были обнаружены в грузовиках рядом с похоронным бюро в нью-йоркском Бруклине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на New York Times.
Как отмечается, жители соседних домов пожаловались в полицию на неприятный запах. Приехав на место, правоохранители обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел.
Один из чиновников рассказал изданию, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры. Пока не известно, могли ли эти люди быть заражены коронавирусом.
В NYT отметили, что похоронные организации испытывают большую нагрузку в связи ростом количества смертей из-за COVID-19.
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