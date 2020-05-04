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Россия віставила счет США за свою гуманитарную помощь

04 мая 2020 | 08:19

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Россия выставила Соединенным Штатам счёт на почти 660 тысяч долларов за медицинское оборудование, средства защиты и дезинфекции, доставленные 1 апреля специальным рейсом в нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на данные Федерального управления США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).


Согласно перечню, представленному FEMA, в Нью-Йорк были доставлены 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 4 тысячи боевых противогазов М-95, 15 тысяч респираторов, дезинфицирующие средства для рук, хирургические перчатки и медицинская одежда. Россия представила счет на 659 283 доллара.

Значительная часть этого оборудования оказалась бесполезной по разным причинам. Аппараты для вентиляции легких не могли быть сразу пущены в дело потому, что они рассчитаны на напряжение в 220 вольт. Противогазы М-95, предназначенные для защиты от химической и биологической атаки, закрывают все лицо и поэтому непригодны для использования в условиях ухода за пациентами в больницах.

Представители американской администрации заявили, что весь груз был передан властям Нью-Йорка и Нью-Джерси. Власти двух штатов не ответили на вопросы ABC, нашло ли российское оборудование применение в американских больницах.



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