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"Северній поток-2" вероятно - все!
04 мая 2020 | 09:03
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Стоивший 10 млрд евро и заблокированный санкциями США проект «Северный поток-2» получил новый и, похоже, финальный удар со стороны властей Германии, которые «контрольным выстрелом» лишили газопровод последней надежды на окупаемость.
Как сообщает Handelsblatt, в пятницу Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение отказать компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Регулятор немецкого энергорынка постановил, что «Северный поток-2» должен соответствовать европейским нормам конкуренции: поставщик газа («Газпром») не может быть одновременно владельцем трубы.
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