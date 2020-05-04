Трамп пригрозил Китаю - нефть подешевела

04 мая 2020 | 10:59

Угроза Трампа ввести новые пошлины на китайские товары привела к снижению цен.

Цены на нефть снижаются в понедельник, 4 мая, после роста на прошлой неделе, на фоне опасений, что мировой избыток нефти может сохраниться из-за напряженности в торговле между США и Китаем, которая может ограничить восстановление экономики, даже когда начнется ослабление пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть WTI упали на 5,6% до 18,65 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени. Эталонный контракт вырос на 17% на прошлой неделе. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,4%, до 26,05 долларов. Brent вырос на 23% на прошлой неделе после трех недель потерь подряд.

"По мере того, как угасает оптимизм в отношении перспектив глобального роста, нефть теряет достижения прошлой недели, чему способствует укрепление доллара США", - сказал Майкл Маккарти, главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets.

Рынок нашел поддержку на прошлой неделе в связи с признаками снижения уровня заражения коронавирусом. Этому также способствовало вступление в силу сделки ОПЕК+, когда основные производители нефти во главе с Саудовской Аравией и Россией должны были начать сокращение производства 1 мая. Два ведущих американских производителя, Exxon и Chevron, заявили, что сократят добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в этом квартале.

Ожидалось, что сокращение производства в сочетании с ослаблением ограничений в некоторых штатах США и городах по всему миру снизят мировой избыток топлива и давление на резервуары-хранилища, что способствовало росту цен на прошлой неделе.

Тем не менее, угроза со стороны президента США Дональда Трампа в конце прошлой недели рассмотреть вопрос о повышении тарифов на Китай в ответ на распространение коронавируса возобновила опасения по поводу того, что торговая напряженность может ограничить восстановление экономики, что сдерживает цены на нефть.

"Возобновление торговой войны будет иметь пагубные последствия для цен на нефть в долгосрочной перспективе", - сказал Стивен Иннес, главный стратег мирового рынка в компании по оказанию финансовых услуг AxiCorp.

Между тем, перед вступление в силу сделки ОПЕК+ Россия в апреле увеличила добычу нефти до 11,35 млн баррелей в сутки - максимального уровня с января 2019 года.

Goldman Sachs прогнозирует, что сокращение добычи нефти из-за и сокращения ОПЕК + в сочетании с частичным восстановлением спроса на нефть должны привести к росту цен в следующем году. Инвестбанк повысил прогноз на 2021 год по мировым эталонным ценам на нефть марки Brent до 55,63 долларов за баррель с 52,50 долларов ранее. Банк повысил оценку нефти WTI до 51,38 долларов за баррель с 48,50 долларов ранее.