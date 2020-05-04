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Трамп считает, что вакцина будет не позднее конца года

04 мая 2020 | 11:00

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По его словам, вакцина будет "скорее раньше, чем позже".


Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от вируса COVID-19 будет готова до конца года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, вакцина будет "скорее раньше, чем позже".

 

"Мы очень уверены, что будем иметь вакцину до конца года... Сейчас врачи скажут: "Вы не должны так говорить". Я скажу, что я думаю... Я думаю, что мы получим вакцину скорее раньше, чем позже", - сказал американский лидер во время прямого эфира.

Напомним, ранее в США официально одобрили препарат, помогающий быстрее вылечиться от COVID-19. Ранее этот препарат использовался для лечения пациентов с лихорадкой Эбола. Исследования показали, что он сокращает время выздоровления на 31%.

РБК-Украина ранее писало, что Всемирная организация здравоохранения и Оксфордский университет проводят крупнейшие испытания лекарств от коронавируса. Ученые проверяют пять уже существующих лекарств, чтобы остановить COVID-19.

Также сообщалось, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире разрабатывается 120 потенциальных вакцин. Кроме того, успешными называют вакцины Оксфордского университета и немецкой компании BioNTech.

РБК-Украина



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