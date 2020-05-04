|
Трамп считает, что вакцина будет не позднее конца года
04 мая 2020 | 11:00
распечатать комментарии [0] добавить в
По его словам, вакцина будет "скорее раньше, чем позже".
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от вируса COVID-19 будет готова до конца года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По его словам, вакцина будет "скорее раньше, чем позже".
"Мы очень уверены, что будем иметь вакцину до конца года... Сейчас врачи скажут: "Вы не должны так говорить". Я скажу, что я думаю... Я думаю, что мы получим вакцину скорее раньше, чем позже", - сказал американский лидер во время прямого эфира.
Напомним, ранее в США официально одобрили препарат, помогающий быстрее вылечиться от COVID-19. Ранее этот препарат использовался для лечения пациентов с лихорадкой Эбола. Исследования показали, что он сокращает время выздоровления на 31%.
РБК-Украина ранее писало, что Всемирная организация здравоохранения и Оксфордский университет проводят крупнейшие испытания лекарств от коронавируса. Ученые проверяют пять уже существующих лекарств, чтобы остановить COVID-19.
Также сообщалось, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире разрабатывается 120 потенциальных вакцин. Кроме того, успешными называют вакцины Оксфордского университета и немецкой компании BioNTech.
РБК-Украина
также читайте
[30.04.2020]
[30.04.2020]
[29.04.2020]
|
по теме
Трамп пригрозил Китаю - нефть подешевела
04. 05. 2020 | 10:59
Угроза Трампа ввести новые пошлины на китайские товары привела к снижению цен.
"Северній поток-2" вероятно - все!
04. 05. 2020 | 09:03
Стоивший 10 млрд евро и заблокированный санкциями США проект «Северный поток-2» получил новый и, похоже, финальный удар со стороны властей Германии, которые «контрольным выстрелом» лишили газопровод последней надежды на окупаемость.
Госсекретарь США утверждает, что коронавирус вішел из лаборатории Уханя
04. 05. 2020 | 08:37
Помпео утверждает, что власти Китая скрывают часть информации о распространении коронавируса.
Россия віставила счет США за свою гуманитарную помощь
04. 05. 2020 | 08:19
Россия выставила Соединенным Штатам счёт на почти 660 тысяч долларов за медицинское оборудование, средства защиты и дезинфекции, доставленные 1 апреля специальным рейсом в нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на данные Федерального управления США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»