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кІЛЬКІСТЬ умисних вбивств зменшилаоь - Аваков

05 мая 2020 | 14:31

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Нацполіція склала 10 303 адмінпротоколи за порушення карантину, в тому числі на ресторани і торгівельні центри. Про це міністр внутрішніх справ заявив сьогодні, 4 травня, під час засідання Уряду.


«За останній час поліція склала 10 тисяч 303 протоколи про порушення карантинних норм. В тому числі, ми провели перевірку 162 будівельних супермаркетів, в тому числі «Епіцентр» та «Нова лінія». Виписали 94 протоколи по супермаркетам, 29 мережі "Епіцентр", 140 протоколів – мережам громадського харчування. В торгових центрах були випадки, коли торгували меблями та предметами електроніки та іншими товарами, які не передбачені карантином.


Перевірка встановила, що в кожній області були порушення. Лідером порушень в галузі об’єктів громадського харчування стала Рівненська  -  26 випадків, коли з порушеннями працювали кафе та ресторани. Харківська -14, Донецька – 17, Запоріжська область – 12. В тому числі і ресторани у місті Київ. Їм вже виписали адміністративні протоколи. Сподіваємось, суди нас підтримають», - розповів міністр внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що на його думку, темпи відкриття і порядок функціонування закладів на місцях необхідно в більшій мірі делегувати місцевій владі.

«Я вважаю, що рішення про зняття карантинних обмежень повинні прийматись з урахуванням розвитку епідемій в кожному регіоні країни. Тому, місцева влада повинна сама приймати рішення та нести за це відповідальність», - наголосив Арсен Аваков.

Він додав, що підтримує зняття карантинних обмежень з 11 травня,але необхідно продумати кожен крок, щоб все було безпечно.

Водночас міністр внутрішніх справ зазначив, що Нацполіція зареєструвала зменшення кількості тяжких злочинів під час карантину. Зокрема, кількість умисних вбивств зменшилось на 36%, тяжкі тілесні ушкодження – 68%, розбій  - 36%, пограбування – 50%.


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