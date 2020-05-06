ТЕМА

У Зеленского планируют открыть метро летом

06 мая 2020 | 08:45

распечатать        комментарии [0]       добавить в

К тому времени подвоз работников бизнес должен будет решать своими силами.


Метро в Украине Киеве откроют, скорее всего, только в конце июня, а то и в июле. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сдали позиции: почему власть пошла на смягчение карантина".

По данным источника РБК-Украина в Офисе президента, последним же откроют метрополитен, вполне возможно, что лишь в конце июня, а то и в июле. До тех пор вопрос подвоза сотрудников в открывшиеся кафе, парикмахерские и магазины частный бизнес должен будет решать своими силами.

Отметим, метро в Украине и Киеве не работает с начала карантина из-за коронавируса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что сроки открытия метрополитенов и парков в городах Украины зависит от того, как украинцы будут придерживаться карантинных ограничений.

Еще раньше в Офисе президента рассказали, когда будет возобновлена работа метро в Украине. По словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, метрополитены в Киеве, Харькове и Днепре будут открыты последними из всех видов транспорта.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100