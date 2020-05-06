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У Зеленского планируют открыть метро летом
06 мая 2020 | 08:45
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К тому времени подвоз работников бизнес должен будет решать своими силами.
Метро в Украине Киеве откроют, скорее всего, только в конце июня, а то и в июле. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сдали позиции: почему власть пошла на смягчение карантина".
По данным источника РБК-Украина в Офисе президента, последним же откроют метрополитен, вполне возможно, что лишь в конце июня, а то и в июле. До тех пор вопрос подвоза сотрудников в открывшиеся кафе, парикмахерские и магазины частный бизнес должен будет решать своими силами.
Отметим, метро в Украине и Киеве не работает с начала карантина из-за коронавируса.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что сроки открытия метрополитенов и парков в городах Украины зависит от того, как украинцы будут придерживаться карантинных ограничений.
Еще раньше в Офисе президента рассказали, когда будет возобновлена работа метро в Украине. По словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, метрополитены в Киеве, Харькове и Днепре будут открыты последними из всех видов транспорта.
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