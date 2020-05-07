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Британцы выяснили дату появления вируса в Европе

07 мая 2020 | 10:47

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Ученые изучили мутации вируса и обнаруживали доказательства его быстрого распространения по всем континентам.


В Британии ученые изучили образцы коронавируса, подтвердив его природное происхождение, и установили, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, США. Об этом сообщает CNN.

Ученые изучили мутации вируса и обнаруживали доказательства его быстрого распространения по всем континентам до того, как там были зафиксированы заболевания COVID-19.

"Новый генетический анализ вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, взятый у более 7,6 тысячи пациентов по всему миру, показал, что он циркулирует среди людей с конца прошлого года и чрезвычайно быстро распространился после первой инфекции",- отмечается в сообщении.

Как отмечают ученые, когда вирусы реплицируют сами себя, они делают ошибки, и эти мутации можно использовать в качестве "молекулярных часов" для отслеживания географии и видоизменения вирусов.



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