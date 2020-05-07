ТЕМА

Иран грозит США сокрушительным ударом

07 мая 2020 | 11:04

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Президент Ирана Хасан Ругани пригрозил "сокрушительным ответом" в случае, если США не прекратят своих усилий по продлению действия эмбарго на оружие, введенного Советом безопасности ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода". Отмечается, что эмбарго должно перестать действовать в октябре.


По предварительной информации, государственный секретарь США Майк Помпео 29 апреля пообещал применить все доступные средства для того, чтобы оружейное эмбарго в отношении Ирана продолжило действовать и после октября 2020 года. Он надеется, что Совет безопасности ООН продолжит ограничения до того, как оно прекратит действие.



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