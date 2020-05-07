ТЕМА

Тимошенко не станет рассказывать как полуила 150 млн.дол.

07 мая 2020 | 11:25

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Глава ВО "Батькивщина" и народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что не собирается объяснять детали по выплате ей почти 150 миллионов гривен. При этом нардеп сослалась на законы США. Обо всем этом Юлия Тимошенко написала в Facebook.


"Об изменениях в моей декларации. Так, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты - по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность. Чего не скажешь сегодня об Украине.

Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной. Так же я смогу вскоре установить справедливость для каждого украинца в нашей стране, если наконец смогу на это по-настоящему влиять. Ни одно преступление или несправедливость против любого человека не имеют права оставаться некомпенсированными и безнаказанными! 

Согласно законодательству, я сразу задекларировала полученный доход. Других подробностей не будет из-законодательного регулирования в США юридических ограничений по делу", - написала Юлия Тимошенко.



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