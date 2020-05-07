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Госдеп: выборов на Донбассе не будет, пока Киеву не отдадут границу

07 мая 2020 | 11:28

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Проведение выборов на Донбассе является невозможным в нынешних условиях. Сначала необходимо прекратить огонь, вывести российские войска и получить контроль Украины над границей. Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн дискуссии в Фонде Маршалла, сообщает Голос Америки, в четверг, 7 мая.


"Главным образом, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над международным рубежом. Я думаю, президент Владимир Зеленский и его команда четко определили свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, имеют ли желание Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны на территории этой страны", - добавил Кент.
 
По словам Кента, главным инструментом урегулирования на востоке Украины являются Минские соглашения. При этом Россия с первого дня подписания договоренностей нарушала их, заявил представитель Госдепа.
 
"Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории... Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя", - подытожил он.



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