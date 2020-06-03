ЧЕРТОВА ДЮЖИНА

У них всегда есть хорошее финансирование, лучшие менеджеры из тех, которые есть в Украине. Эти люди никогда не напишут о сокращении штатов и просьб, которые в последнее время стали далеко не редкостью: "Дорогие друзья, наше медиа переживает трудные времена, скиньте на карту кто сколько может".

Времена идут, страна училась с нуля воевать, выстраивать логистику с низов и трясти ленивых и жадных чиновников. Не научилась главному - иметь своих авторитетов, лидеров мнений и поддерживать свои СМИ. Без кремлевского душка. Зато медиа, щедро спонсируемые Виктором Медведчуком, сейчас практически переживают второе дыхание. Ведь именно "112 Україна", NEWSONE и ZIK транслируют онлайн-уроки для школьников, которые грызут гранит науки дома на карантине. А между уроками населению рассказывают, как граждане устали от войны и хотят мира, только вот партия войны мешает. Потому что очень хорошая информационная почва заготовлялась все эти годы. Нужные месседжи людям подсовывали.

Уверена, что через определенное время в мире события в Украине 2019-20 годов будут учить как уникальный кейс, когда одним промыванием мозгов Российской Федерации удалось достичь свои цели. Потому что они вырастили свои авторитеты, даже с приставкой "лже", а проукраинская сторона забила на это.

Depo.ua разобрало, кто больше всего выступает ретрасляторами повесток, которые помогают и так обедневшей на критическое мышление нации докатиться до ручки, а потом, вполне возможно, - и безболезненно аннексировать нашу страждущую и еще суверенную страну в Российскую империю.

13 искусственных ЛОМов

Сергей Сивохо

После увольнения из советников секретаря СНБО он как ни в чем не бывало продолжает рассказывать о своей работе по интеграции пророссийских боевиков уже с экранов "ЗИК" и "112 Украина". Так же ходят слухи, что у главы ОПУ Андрея Ермака и его российского товарища Дмитрия Козака имеются договоренности об особом статусе ОРДЛО в Конституцию. Следовательно, такие примирители, как Сивохо, власти очень нужны. Даже без ксивы советника СНБО. 21 апреля Сергей Сивохо сходил на интервью к Наташе Влащенко, где в очередной раз заявил, что НАТО и ЕС - не наш вариант, а националисты, которые давали ему леща на Национальной платформе примирения, были спонсированны прежней властью. А на днях Сивохо был уже на интервью у Алеси Бацман, где заявил, что "у него нет желания заканчивать войну в голове президента РФ Владимира Путина. Зато он хочет закончить войну в головах украинских граждан". Да и вообще украинцам следует бороться со "стереотипом врага, который живет за линией разграничения".

Анатолий и Ольга Шарий

После того, как Шария сняли с розыска Интерпола, а в его блоге стало больше комплиментарных записей в сторону МВД, много кто задумался, не вернется ли беглец осенью под местные выборы. Потому что партия Шария уже имеет больше, чем партия "Голос" по национальным рейтингам и претендует на присутствие в местных органах власти в Одессе, Запорожье, Харькове, где ОПЗЖ уже не верят, но ищут новых героев в антиукраинской нише. Семейство Шарий не вылезает из пула телеканалов Виктора Медведчука. Любимая тема критики - бестолковая политика Владимира Зеленского, которого семейная пара называет не иначе как "хуже чем Петр Порошенко". Когда надо загнать побольше ереси о делах Майдана, подозреваемых в деле Шеремета или отработать повестку по Стерненко, ударники труда включаются из каждого утюга. А вот самой любимой темой стала... учительница истории из онлайн-школы Сытник Элла Васильевна. Которая смогла рассказать пятиклассникам том, что Российская империя имела человеконенавистнический характер и жизнь под ней была ой какая не медовая. Потенциальным избирателям партии Шария этого лучше не знать.

Алеся Медведева

Юная переселенка из Горловки и активистка партии налоговика Януковича Александра Клименко, которая осела на сайте "Страна.юа", отрабатывает страшилки в стиле, "как националисты в Запорожье поставили девочку на колени" и "что делают биолаборатории США в Украине". Несмотря на то, что Алеся спряталась от войны в безопасном Киеве, она переживает за жителей ОРДЛО и регулярно продвигает главный тезис российской пропаганды, что сначала на территории ОРДЛО должны состояться выборы, а потом уже будем как-то уживаться со всей флорой и фауной Донбасса, а там, может, когда-то и границу возьмем под контроль. С Алеси, которая честно призналась в интервью бывший регионалке Елене Бондаренко на сайте "Эхо Киева", что не считает себя журналисткой, потому что не умеет писать, а читает Лукаш и Портнова, лепят дутого лидера мнений. Вот Алеся в студии Пиховшека, телеканала "НАШ", а вот - и среди "авторитетов национальной мысли" на скандальной Национальной платформе примирения, где Сергей Сивохо получил леща от реального сообщества.

Алеся Медведева - это такой кусочек эротизма для ватной аудитории, которая схавает все, глядя на милое личико.

Ирина Паламар

Несколько месяцев подряд в эфирах "112 Украина", NEWSONE и ZIK появляется светская львица, защитница доярок и животноводов и дочь когда-то успешного председателя колхоза в Винницкой области Александра Паламаря. Когда с Ирины лепят премиум-спикера, там тоже эксплуатируют тему женской привлекательности по полной - визуально она напоминает покойную экс-регионалку Ирину Бережную. Еще каких-то два года назад Ира организовывала под МинАПК маленькие митинги по защите фермеров-улитководов - сейчас нещадно критикует сотрудничество с МВФ, остатки здравого смысла и поднимает на смех престарелого Джорджа Сороса. А вот любимая тема - поднять из ничего "языковой вопрос". Из свежего - то, что власть якобы не подготовила инструкции по противодействию коронавирусу... на русском языке.

"Я считаю, что это геноцид, когда нельзя сейчас получать и выписывать документы на русском. Просто президент слушает своих недостойных советников и делит страну на две части", - нагнетает Паламар, которая, очевидно, метит на депутатство ОПЗЖ в будущем созыве.

Юрий Молчанов

Эксперт-многостаночник и бывший продюсер "Энтер мюзик", который подумывал уйти в монахи. Ранее Юрий давал интервью на тему, что такое счастье для женщин и мужчин: "Она должна быть матерью, хранительницей очага, женой. Только тогда она может быть по-настоящему счастлива. Большим счастьем для нее может быть, наверное, только монастырь, но это зависит от внутреннего состояния, могущий вместить да вместит. А мужик должен реализовывать себя в деле". Сейчас Юрий рассказывает о том, что МВФ и сотрудничество с ним - это сделка с сатаной, а поддержка гуманитарной сферы в Украине - это типа измена. "Выделять два миллиарда на патриотическое кино - это определенно шароварщина, команда ЗЕ может называться командой ЗЕ-БПП", - рассказывает Молчанов из каждого утюга Медведчука.

Так же намекает Юрий и о абсолютно бессмысленном финансировании Госкино, Украинского культурного фонда и Института книги, то есть всех тех маркеров, которые за несколько лет позволили Украине несколько оторваться от "русских скреп".

Те же тезисы о ненужности национальной идентификации почти один в один вкладывают в ушки зрителей Владимир Кацман, Елена Бондаренко и Владимир Лазарев.

Макс Назаров

Ведущий каналов Медведчука был еще одним "авторитетом", которого Сергей Сивохо звал на Национальную платформу примирения в марте. Националистов и активистов, которые пришли спросить у Сивохо про "гражданскую войну", Назаров называл не иначе как "провокаторами, которые отрабатывают свою повестку". Как и большинство "авторитетов" из каналов ОПЗЖ, Макс убежден в существовании некоего активного меньшинства, которое мешает подконтрольной Украине мириться с ОРДЛО.

По другим вопросам позиция Макса Назарова - классика по нотам. УПА - "бандиты, которые боролись за титульную нацию". Русский язык в Украине всячески ущемляют - "у тебя русский язык, значит ты потенциальный враг". На фронт забирали в 2014-м русскоязычных - "а что, львовский националист пойдет воевать?"

Макс Назаров не скрывает, что его любимая ролевая модель - Анатолий Шарий: "Он порвал миллионы, каждый в нем видит себя".

Андрей Недовес

Это отдельная жемчужина, чтобы понимать, кого называют ЛОМами, авторитетами и экспертами. Вот как вспоминает об этой личности луганчанин и блогер Сергей Иванов: "Абсолютно конченый предатель, один из двигателей "русской весны" на Луганщине, хедлайнер сепаратистских сессий Луганского облсовета, подписант обращения к братскому российскому народу, многолетний резидент "Миротворца"".

Недовес продолжает жить в Луганске, а его компания очень успешно ремонтирует армейскую технику РФ. Недовес выступает экспертом мира на Донбассе в программах Наташи Влащенко.

23 апреля сепаратист включался в программу "Народ против", где жаловался, что жители оккупированных территорий очень разочарованы новой украинской властью, потому что та никоим образом не способствует завершению конфликта и не делает Украину такой, в которую "Донбассу хотелось бы вернуться". Да и в том, что разведение войск происходит не так быстро, как планировалось, виновата, конечно же, Украина. Зато боевики, по словам Недовеса, "стремятся развести силы и форсировать мирный процесс". Слово "Россия" во включении вообще не фигурировало.

Но главное здесь - сепаратист открыто выступает экспертом в вопросе мира на Донбассе!!!

Андрей Пальчевский

Человек с очень насыщенной биографией - кадровый российский военный, потом украинский бизнесмен, телеведущий и даже заместитель министра. На украинском телевидении он освоил нишу опытного мачо. Нет ни одной темы, где бы Пальчевский не мог выступить экспертом. Хоть реформа медицины, хоть война на Донбассе, хоть кадровая ЗЕ-политика.

Последнее время он ежедневно выступает на всех каналах ОПЗЖ и Рината Ахметова - поговаривают, что Пальчевский уж очень хочет стать мэром Киева. Поэтому с недавних пор он активно повторяет риторику ОПЗЖ.

Так, Пальчевский активно распространяет фейк об американских лабораториях на территории Украины, в которых работают с опасными вирусами.

Именно от него пошла волна истерии, что на самом деле больных коронавирусомв Украине в сто раз больше, чем в официальной статистике.

Хотя в начале Пальчевский пытался обхаживать Владимира Зеленского, в его риторике все чаще звучат слова о том, что "нужно сказать "нет" институту президентства", а самому президенту он предсказывает приход преемника, очень нелояльного к ЗЕ-власти.

Руслан Бортник

Человек, которого подписывают политологом, а по факту он озвучивает все, что на уме у Виктора Медведчука. Бортник выступает за экономические связи с Россией. Интересно послушать вариант "мирного урегулирования на Донбассе" от этого щедро цитируемого политолога - особый статус ОРДЛО, региональный русский язык, активное воплощение "формулы Штайнмайера".

Бортник был одним из тех, кто боролся с первым правительством Алексея Гончарука. Он называл их профанами и дебилами, которые тянули рейтинги власти на дно. И от них надо было очень быстро избавляться.

Главные тезисы Бортника - "общество устало вот Евросоюза", "в города хлынут потоки бедных людей из сел", "федерализация - лучшая модель государства в Украине".

По иронии судьбы, Руслан Бортник немало лет был помощником печально известного Вадима Колесниченко.

Александр Усик

Профессиональный украинский боксер и абсолютный чемпион мира. Усик - верующий православной церкви Московского патриархата со всеми последствиями такого выбора. Этим фактом очень пользуются те, кто хочет использовать узнаваемость спортсмена ради политической цели. Не так давно Усик сходил на интервью к Елене Бондаренко, где среди вопросов о любви и спорте Усика заставили манипуляциями вывести на ответ о декоммунизации. "Люди, которые хотят это делать, пусть возьмут мыло, веревку и повесятся. Потому что они сами родились в Советском Союзе. Некоторые люди, которые это делают, сами были в партиях и теперь советуют, что и как делать".

Усик снимается в российских православных кино, где его регулярно заставляют ляпнуть что-то типа "войну на Донбассе организовали политики".

А совсем недавно Усик сфотографировался с красным шариком. Теперь есть интрига - присоединится к партии Шария Усик или нет. Ранее он с ним делал стримы в Инстаграме.

Василий Ломаченко

Чемпион мира WBC, WBO и WBA в легком весе и еще одна марионетка в руках пропаганды, как и Усик. Оба спорсмена - пример того, что иногда надо просто молчать. Однако Василий Ломаченко тоже человек верующий, и на днях случился новый скандал.

Боксер снялся в российском православном кино, где заявил, что у него много друзей, родственников и соперников из РФ, со всеми ними он общается, дружит и поддерживает отношения.

Так же не видит Ломаченко и истинных причин войны:

"Если честно, это не укладывается в моей голове. По сути, мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия "Россия", "Украина", "Беларусь". У меня не было понятия, что это другие люди или другая страна, что есть какая-то граница".

Василий настолько не чувствует разницы между оккупантом и своей страной, что зимой попал в еще один скандал - опубликовал видео с российским спецназом.

Такие поступки - именно то, что нужно российской пропаганде, чтобы зомбировать инстаграм-армию поклонников боксера.

Дмитрий Спивак

Бывший депутат Одесского горсовета, который несколько лет обивал пороги различных каналов, чтобы стать телеведущим. Наконец ему удалось это сделать на NEWSONE. Спивак баллотировался по списку "Слуги народа", однако депутатом стать не удалось, поэтому Дмитрий Спивак "поливает дерьмом" с голубых экранов сотрудничество с МВФ, рынок земли, самого Владимира Зеленского.

Пример новейшего авантюриста, когда человек не является специалистом ни в одной отрасли, но выступает экспертом во всем одновременно.

С недавних пор языкатый спикер очень часто появляется в эфирах каналов Рината Ахметова. Это может означать, что у олигарха присматриваются к пулу уже созданных искусственных "авторитетов" - так как понадобится на будущих выборах делать общественное мнение. В Одессе про Спивака говорят просто: "Мы утопили в унитазе, а оно всплыло в Киеве".

Андрей Портнов

Когда в 2018-м бывший архитектор режима Виктора Януковича впервые появился в эфире Наташи Влащенко, у многих был шок. Однако время проходит, первые эмоции улеглись, и теперь Андрей Владимирович - не просто уважаемый и желаемый эксперт на каналах Медведчука и Ахметова. Он - хедлайнер дневных повесток тех, кто играет против государства Украина.

Портнов люто ненавидит Майдан - называет его участников "преступным гнездом, которое героизируют в учебниках". Портнов выступает за уголовные дела против Порошенко, Парубия, Черновол. С недавних пор постоянно повторяет о необходимости отправить за решетку Сергея Стерненко.

Услугами Портнова ситуативно пользуется нынешняя власть, а у прошлой не хватило яиц расследовать его деятельность в администрации Януковича. Доходит до смешного, когда услугами "авторитета" Портнова пользуются уже те, чей бизнес пострадал от беспредела Януковича. Так, недавно Евгений Черняк провел очень комплиментарное интервью с Портновым для Big money.

Портнов угрожает прокурорам и следователям, но СБУ и ГБР не видит в этом проблемы. Андрей Портнов, в отличие от других фигурантов "чертовой дюжины", имеет ум, опыт и сам формирует повестку дня. Но все эти люди вместе как раз и являются передовым десантом по промыванию мозгов и молчаливому присоединению Украины к России. На некомфортных условиях для нас всех. Но выгодных для этих 13-ти.