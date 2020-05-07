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Илон Маск и певица Граймс назвали сына X Æ A-12НО
07 мая 2020 | 12:34
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4 мая, у основателя SpaceX и Tesla Илона Маска и певицы Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) родился сын. Они назвали его X Æ A-12. Как это правильно произносится, не очень понятно.
ОСТЬ
Маск объявил о рождении ребенка в твиттере, один из пользователей спросил об имени ребенка. Маск ответил: X Æ A-12.
Затем Граймс расшифровала это имя у себя в твиттере: X — это неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь или искусственный интеллект), A-12 — американский самолет-разведчик, предшественник «нашего любимого самолета» SR-17. «На нем нет оружия, только скорость», — написала Граймс. Она добавила, что буква A также означает ее любимую песню Archangel (исполнитель не уточняется).
Маску пришлось поправить Граймс, которая ошиблась в названии самолета. Не SR-17, а SR-71.
Для Илона Маска это седьмой ребенок, для Буше — первый.
У Маска растет пятеро детей от первой супруги, канадской писательницы Джастин Уилсон. Сыновей зовут Дамиан, Ксавьер, Кай, Гриффин и Саксон. Первенец пары, Невада Александр, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Супруги развелись после 8 лет совместной жизни.
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