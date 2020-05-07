ТЕМА

Илон Маск и певица Граймс назвали сына X Æ A-12НО

07 мая 2020 | 12:34

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4 мая, у основателя SpaceX и Tesla Илона Маска и певицы Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) родился сын. Они назвали его X Æ A-12. Как это правильно произносится, не очень понятно.


ОСТЬ



Маск объявил о рождении ребенка в твиттере, один из пользователей спросил об имени ребенка. Маск ответил: X Æ A-12.
 
Colombiana@priscillabanana
 · 

We need the name we literally need it https://twitter.com/elonmusk/status/1257466633670610944 …

Elon Musk
 
@elonmusk

Mom & baby all good

Elon Musk
 
@elonmusk
 

X Æ A-12 Musk

 
138K
6:14 AM - May 5, 2020
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Затем Граймс расшифровала это имя у себя в твиттере: X — это неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь или искусственный интеллект), A-12 — американский самолет-разведчик, предшественник «нашего любимого самолета» SR-17. «На нем нет оружия, только скорость», — написала Граймс. Она добавила, что буква A также означает ее любимую песню Archangel (исполнитель не уточняется).

Маску пришлось поправить Граймс, которая ошиблась в названии самолета. Не SR-17, а SR-71.
 
꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女
 
@Grimezsz
 · 

•X, the unknown variable ⚔️
•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)
•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍
+
(A=Archangel, my favorite song)
(⚔️🐁 metal rat)

Elon Musk
 
@elonmusk
 

SR-71, but yes

 
40K
9:48 AM - May 6, 2020
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2,264 people are talking about this
 

Для Илона Маска это седьмой ребенок, для Буше — первый.
 
У Маска растет пятеро детей от первой супруги, канадской писательницы Джастин Уилсон. Сыновей зовут Дамиан, Ксавьер, Кай, Гриффин и Саксон. Первенец пары, Невада Александр, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Супруги развелись после 8 лет совместной жизни.

В 2010-м Маск женился на 23-летней актрисе Талуле Райли. Они прожили в браке два года, после чего развелись, а в 2013 году... снова поженились — на этот раз брак продлился 3 года. В ноябре 2016 года Маск развелся с Райли.

Впервые об отношениях Илона Маска и певицы Граймс заговорили в 2018 году, после того как они вместе вышли на красную дорожку бала Met Gala в Нью-Йорке. До этого они уже встречались около месяца.

Hello!


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