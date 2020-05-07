Илон Маск и певица Граймс назвали сына X Æ A-12НО

4 мая, у основателя SpaceX и Tesla Илона Маска и певицы Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) родился сын. Они назвали его X Æ A-12. Как это правильно произносится, не очень понятно.

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