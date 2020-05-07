ТЕМА

Названы киднеперы в погонах и их наводчики

07 мая 2020 | 21:18

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СМИ стало известно, кто возглавлял преступную группировку похитителей людей, разоблаченную в Киевской области. "Оборотнями в погонах" руководил старший оперуполномоченный киевского управления Службы безопасности Украины Сергей Борисов. Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник.


Также источник назвал имена других членов банды, состоящей из правоохранителей. Это оперуполномоченный управления уголовного розыска Нацполиции в Киеве, капитан Иван Сторожук и старший оперуполномоченный СКП Переяслав-Хмельницкого Главного управления Нацполиции в Киевской области, майор Олег Гогайзель.

Главарь банды Борисов

Задержанный Сергей Борисов. Фото: detective-info.com.ua

Последний пять лет назад возглавлял отделение полиции в Дарницком районе столицы. К слову, его жена Ирина Гогайзель летом 2019 претендовала на должность главного специалиста отдела учета пенсионеров и социальных вопросов Департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности МВД.

Похищать людей "оборотням в погонах" помогали "наводчики" из числа гражданских лиц: Владимир Володин и мужчина по фамилии Качалов.



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