ТЕМА

С 11 мая жить станет веселее

07 мая 2020 | 21:21

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Как отмечается, с 11 мая будет разрешена работа заведений общественного питания на летних площадках под открытым небом при условии обеспечении дистанции не менее полутора метров между столиками и размещения не более двух клиентов за одним столом без учета детей до 14 лет.


Также в документе указано, что смягчение карантинных ограничений касается посещения детских и спортивных площадок.

Кроме того, ограничения снимаются с работы стоматологических клиник, музеев, включая под открытым небом, а также историко-культурных заповедников в соответствии с представлением руководителя и по решению собственника. Также разрешается работа предприятий и учреждений, которые обеспечивают научно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных.

Также разрешена деятельность психологов, адвокатов, нотариусов и аудиторов. 

Напомним, Кабмин разрешил с 11 мая кино- и видеосъемку с ограничением в 50 человек.



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