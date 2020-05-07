С 11 мая жить станет веселее

07 мая 2020 | 21:21

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Как отмечается, с 11 мая будет разрешена работа заведений общественного питания на летних площадках под открытым небом при условии обеспечении дистанции не менее полутора метров между столиками и размещения не более двух клиентов за одним столом без учета детей до 14 лет.

Также в документе указано, что смягчение карантинных ограничений касается посещения детских и спортивных площадок. Кроме того, ограничения снимаются с работы стоматологических клиник, музеев, включая под открытым небом, а также историко-культурных заповедников в соответствии с представлением руководителя и по решению собственника. Также разрешается работа предприятий и учреждений, которые обеспечивают научно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных. Также разрешена деятельность психологов, адвокатов, нотариусов и аудиторов. Напомним, Кабмин разрешил с 11 мая кино- и видеосъемку с ограничением в 50 человек.



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