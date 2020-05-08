|
Маск хочет устанавливать чипы в мозг уже в этом году
08 мая 2020 | 16:01
распечатать комментарии [0] добавить в
Илон Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. Об этом он рассказал во время подкаста на YouTube-канале Джо Рогана.
По его словам, в течение года будет завершена работа по созданию импланта, который позволит пациентам восстановить утраченные из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей. «В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом», — заявил он, отметив, что впереди еще много работы в этом направлении. Миллиардер пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа. Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск создал Neuralink в 2016 году. Компания разрабатывает технологию «нейронного кружева», которая предполагает имплантацию электродов в мозг. Предполагается, что данный метод позволит лечить некоторые заболевания, в том числе эпилепсию или паралич, а в перспективе люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера.
также читайте
[07.05.2020]
[07.05.2020]
[06.05.2020]
[05.05.2020]
|
по теме
С 11 мая жить станет веселее
07. 05. 2020 | 21:21
Как отмечается, с 11 мая будет разрешена работа заведений общественного питания на летних площадках под открытым небом при условии обеспечении дистанции не менее полутора метров между столиками и размещения не более двух клиентов за одним столом без учета детей до 14 лет.
Названы киднеперы в погонах и их наводчики
07. 05. 2020 | 21:18
СМИ стало известно, кто возглавлял преступную группировку похитителей людей, разоблаченную в Киевской области. "Оборотнями в погонах" руководил старший оперуполномоченный киевского управления Службы безопасности Украины Сергей Борисов. Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник.
Саакашвили наконец при должности
07. 05. 2020 | 19:23
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Илон Маск и певица Граймс назвали сына X Æ A-12НО
07. 05. 2020 | 12:34
4 мая, у основателя SpaceX и Tesla Илона Маска и певицы Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) родился сын. Они назвали его X Æ A-12. Как это правильно произносится, не очень понятно.
Госдеп: выборов на Донбассе не будет, пока Киеву не отдадут границу
07. 05. 2020 | 11:28
Проведение выборов на Донбассе является невозможным в нынешних условиях. Сначала необходимо прекратить огонь, вывести российские войска и получить контроль Украины над границей. Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн дискуссии в Фонде Маршалла, сообщает Голос Америки, в четверг, 7 мая.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»