ТЕМА

Маск открывает завод Тесла вопреки запрету властей Калифорнии

12 мая 2020 | 10:49

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Американская компания Tesla возобновит работу своего завода в Калифорнии несмотря на санитарные запреты, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании своим сотрудникам. Об открытии предприятия также написал в Twitter гендиректор и основатель компании Илон Маск.


Он сообщил о намерении лично прибыть на завод. В Фримонте (округ Аламеда штата Калифорния) расположен один из трех заводов Tesla по производству электромобилей и комплектующих к ним. На заводе работают около 10 тысяч человек. 

Местные власти накануне предписали заводу оставаться закрытым из-за эпидемии коронавируса.

 

В письме компании к сотрудникам завода говорится, что на предприятии сделано все, чтобы "сохранить безопасность, когда вы вернетесь". 

Tesla подала 9 мая иск к властям округа Аламеда, в котором обвинила их в нарушении законодательства Калифорнии и потребовала снять ограничения на работу предприятия. 

Сам Маск пригрозил в своем твите покинуть штат и перенести производство в Техас или Неваду. 



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