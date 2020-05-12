Маск открывает завод Тесла вопреки запрету властей Калифорнии

12 мая 2020 | 10:49

Американская компания Tesla возобновит работу своего завода в Калифорнии несмотря на санитарные запреты, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании своим сотрудникам. Об открытии предприятия также написал в Twitter гендиректор и основатель компании Илон Маск.

Он сообщил о намерении лично прибыть на завод. В Фримонте (округ Аламеда штата Калифорния) расположен один из трех заводов Tesla по производству электромобилей и комплектующих к ним. На заводе работают около 10 тысяч человек.

Местные власти накануне предписали заводу оставаться закрытым из-за эпидемии коронавируса.

В письме компании к сотрудникам завода говорится, что на предприятии сделано все, чтобы "сохранить безопасность, когда вы вернетесь".

Tesla подала 9 мая иск к властям округа Аламеда, в котором обвинила их в нарушении законодательства Калифорнии и потребовала снять ограничения на работу предприятия.

Сам Маск пригрозил в своем твите покинуть штат и перенести производство в Техас или Неваду.