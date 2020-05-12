Саакашвили пригрозил Грузии голодом

12 мая 2020 | 10:52

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Если Грузия испортит отношения с Украиной, то ее ожидают большие проблемы, в том числе голод. Такие последствия кавказской республике в эфире телеканала Mtavari Arxi пообещал ее бывший президент, глава украинского исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

По его словам, Грузия нуждается в Украине, ведь большая часть товаров в грузинских магазинах от украинских поставщиков. Речь идет, например, о зерновых, гречке, мясопродуктах, молоке. Кроме того, Украина является и важным рынком сбыта.



«Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода», — подчеркнул Саакашвили, напомнив о разнице размеров стран.



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