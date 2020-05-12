|
Саакашвили пригрозил Грузии голодом
12 мая 2020 | 10:52
распечатать комментарии [0] добавить в
Если Грузия испортит отношения с Украиной, то ее ожидают большие проблемы, в том числе голод. Такие последствия кавказской республике в эфире телеканала Mtavari Arxi пообещал ее бывший президент, глава украинского исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
По его словам, Грузия нуждается в Украине, ведь большая часть товаров в грузинских магазинах от украинских поставщиков. Речь идет, например, о зерновых, гречке, мясопродуктах, молоке. Кроме того, Украина является и важным рынком сбыта.
также читайте
[07.05.2020]
[07.05.2020]
[07.05.2020]
|
по теме
Украинские полицейские избили оператора майнинг-фермы и добывали биткоины на изъятом оборудовании
13. 05. 2020 | 08:59
Сотрудники украинского Государственного бюро расследований (ГБР) обнаружили, что полицейские занимались майнингом биткоинов на ранее конфискованном оборудовании. Об этом сообщает издание «Преступности.нет» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В мережу потрапили відомості з баз даних
12. 05. 2020 | 18:52
Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян.
Главсанврач Ляшко: в Украине развернут массовую вакцинацию от гриппа
12. 05. 2020 | 11:41
НАБУ закрыло дело против "решалова" Грымчака
12. 05. 2020 | 10:59
Грымчак сообщил, что дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.
Маск открывает завод Тесла вопреки запрету властей Калифорнии
12. 05. 2020 | 10:49
Американская компания Tesla возобновит работу своего завода в Калифорнии несмотря на санитарные запреты, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании своим сотрудникам. Об открытии предприятия также написал в Twitter гендиректор и основатель компании Илон Маск.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»