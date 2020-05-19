ТЕМА

Шоумэны Зеленского во власти. Список

19 мая 2020 | 08:53

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В течение первого года президентства Владимир Зеленский более 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были родственниками, друзьями, знакомыми, Зеленского или его окружения получили государственные должности.


Из них 12 непосредственно работали в "Студии Квартал 95", говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.

Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса Президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины.

Работают в Офисе Президента:

    Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ В. Зеленского) - Руководитель Офиса Президента
    Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") - первый заместитель председателя Офиса Президента
    Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") - заместитель Руководителя Офиса Президента
    Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") - первый помощник Президента
    Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию "Студии Квартал 95") - Руководитель департамента информационной политики Офиса Президента

В органах безопасности:

    Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") - председатель Службы безопасности Украины
    Сергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") - экс советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
    Владислав Бухарев (СМИ называют В. Бухарева мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым В. Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ
    Александр Пашков (по данным СМИ является мужем бухгалтера "Студии Квартал 95") - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны

Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:

    Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с "Студией Квартал 95" в Запорожье) - Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино
    Сергей Борзов (по данным СМИ является мужем народного депутата И. Борзова, экс-директор команды КВН "Сборная Украины") - руководитель Государственного управления делами
    Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
    Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские связи с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка
    Ирина Копайгоры (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился В. Зеленский) - государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины
    Александр Гогилашвили (знакомый В. Зеленского, по информации СМИ имел связи с "Студией Квартал 95") - заместитель министра внутренних дел

Народные депутаты Украины:

    Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса Президента А. Ермака) - народный депутат Украины
    Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины
    Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины
    Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") - народный депутат Украины
    Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины
    Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины
    Руслан Стефанчук (давний знакомый В. Зеленского, игрок команды КВН "Три толстяка") - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины
    Николай Стефанчук (брат Г. Стефанчук) - народный депутат Украины
    Александр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с В. Зеленским) - народный депутат Украины
    Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни) - народный депутат Украины
    Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН) - народный депутат Украины
    Александр Качура (по информации СМИ юридическая компания А. Качури предоставляла услуги "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины
    Владимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с "Квартал-концертом") - народный депутат Украины
    Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала") - народный депутат Украины
    Ирина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера "Лиги Смеха") - народный депутат Украины
    Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства с "Студией Квартал 95") - народный депутат Украины.

Українські новини



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100