ТЕМА

Убийце собаки дали пять лет

18 мая 2020 | 12:10

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В Виннице приговорили к тюремному заключению парня, который до смерти забил собаку ногой. Он получил пять лет тюрьмы.


Как говорится в сюжете ТСН, злоумышленник без причины ударил ногой собаку, которую выгуливали возле школьного стадиона. На место вызвали полицию, после чего свидетель обратился в суд.

Сам виновник не приходил на заседания суда и не признавал свою вину.

Несмотря на общественный резонанс, судья принял решение приговорить виновного к пяти годам лишения свободы.

В данный момент злоумышленник находится под домашним арестом.

"Мы учитывали его позицию, отсутствие искреннего раскаяния, непризнание вины при том, что было достаточно доказательств, подтверждающих его вину", - сказала прокурор Оксана Каменяр. 



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