|
Убийце собаки дали пять лет
18 мая 2020 | 12:10
распечатать комментарии [0] добавить в
В Виннице приговорили к тюремному заключению парня, который до смерти забил собаку ногой. Он получил пять лет тюрьмы.
Как говорится в сюжете ТСН, злоумышленник без причины ударил ногой собаку, которую выгуливали возле школьного стадиона. На место вызвали полицию, после чего свидетель обратился в суд.
Сам виновник не приходил на заседания суда и не признавал свою вину.
Несмотря на общественный резонанс, судья принял решение приговорить виновного к пяти годам лишения свободы.
В данный момент злоумышленник находится под домашним арестом.
"Мы учитывали его позицию, отсутствие искреннего раскаяния, непризнание вины при том, что было достаточно доказательств, подтверждающих его вину", - сказала прокурор Оксана Каменяр.
также читайте
[13.05.2020]
[12.05.2020]
[12.05.2020]
|
по теме
Глава ВОЗ заявил, что оценка реакции на COVID-19 будет пересмотрена
18. 05. 2020 | 17:14
В понедельник, 18 мая, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что в ближайшее время будет проведена независимая оценка глобальной реакции на коронавирус. Китай поддержал такой обзор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Зеленский сменил глав райадминистраций Киева
18. 05. 2020 | 16:58
Авиакомпании оббьявляют о началах полетов в Украину
18. 05. 2020 | 16:55
Рейсы могут быть отменены в случае продления ограничений на полеты.
Общак потерял смотрящего
18. 05. 2020 | 09:03
«Авторитет» Владимир Дрибный по кличке Полтава скончался в Одессе на 82 году жизни. Как сообщает Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах, причиной смерти стала тяжкая болезнь. Дрибный считался «нейтральным»: он не вступал в конфликты между группировками и не признавал уголовников, которые за деньги купили места в иерархии.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»