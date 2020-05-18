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Авиакомпании оббьявляют о началах полетов в Украину
18 мая 2020 | 16:55
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Рейсы могут быть отменены в случае продления ограничений на полеты.
О планах возобновить авиасообщение с Украиной уже сообщили в четырех авиакомпаниях. В частности, даты рейсов уже назначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss и Wizz Air.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.
Так, чешская авиакомпания Czech Airlines с 3 и 4 июня планирует рейсы из Праги в Киев и Одессу соответственно.
Также дату рейсов назначила и Lufthansa. Полеты из Франкфурта в Киев планируют возобновить с 1 июня. При этом частота рейсов будет сокращена с 20 до 3. Полеты планируют совершать по понедельникам, средам и пятницам.
С 21 июня планирует возобновить полеты авиакомпания Swiss. На данный момент рейсы по маршруту Цюрих-Киев запланированы раз в неделю - по воскресеньям.
Лоукостер Wizz Air объявил об открытие с 1 июля семи новых рейсов из Львова:
Из Харькова планируются два рейса - в Таллинн (со 2 июля по вторникам, четвергам и субботам) и в Берлин (с 3 июля, по понедельникам и пятницам).
"Наличие рейса в списке не означает, что он будет выполнен. Это связано с тем, что авиакомпании декларируют свое желание летать по конкретным маршрутам, однако государства могут сохранять ограничения на полеты. Украина до сих пор не определила дату, когда разрешит выполнять регулярные международные рейсы и в какие странами", - говорится в сообщении.
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