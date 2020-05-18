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Зеленский сменил глав райадминистраций Киева
18 мая 2020 | 16:58
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В десяти районах Киева сменились руководители.
Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав районных администраций Киева. Соответствующие распоряжения были обнародованы сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
В частности, президент подписал распоряжения о следующих назначениях:
При этом последние два были переназначены на свои должности. В распоряжениях причиной увольнения указано завершение срока полномочий президента Украины.
Отметим, именно такой формулировкой осенью прошлого года Офис президента объяснял необходимость увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Противостояние дошло до обращения Офиса в Кабинет министров с требованием рассмотреть увольнение Кличко, однако уже в ноябре стало известно, что противостояния как такового больше нет.
Напомним, на прошлой неделе Зеленский провел кадровые перестановки в управлениях СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях. В частности, был уволен начальник СБУ в Житомирской области Олег Головаша, а на его место назначен Сергей Лисак; при этом Головаша был переведен на должность начальника СБУ в Киеве и Киевской области.
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