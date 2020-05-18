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Глава ВОЗ заявил, что оценка реакции на COVID-19 будет пересмотрена

18 мая 2020 | 17:14

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В понедельник, 18 мая, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что в ближайшее время будет проведена независимая оценка глобальной реакции на коронавирус. Китай поддержал такой обзор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.


Руководитель ВОЗ дал свое обещание во время виртуальной встречи Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, поставил под сомнение результаты деятельности ВОЗ во время пандемии и привел международную критику действий Китая на ранних стадиях пандемии.

Глава КНР Си Цзиньпин на этой встрече заявил, что Китай своевременно проинформировал мир о ситуации с вирусом COVID-19. При этом ранее публичное лицо Китая в борьбе с коронавирусом заявляло, что страна поначалу скрывала реальную статистику.

Кроме этого, ранее спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии подготовили доклад, в котором говорилось, что правительство Китая намеренно скрывало или уничтожало доказательства вспышки коронавируса в стране до официального признания 20 января.

РБК-Украина писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также поддержал призывы провести международное расследование происхождения коронавируса COVID-19.



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