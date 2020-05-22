ТЕМА

Трамп: при второй волне коронавируса США не закроют границ

22 мая 2020 | 11:12

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По словам американского президента, предпринимать меры будут в зависимости от ситуации/


Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не собираеться закрывать границы страны в случае новой волны коронавируса COVID-19. Трамп считает, что США смогут "потушить этот пожар". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNBC

Такое заявление американский лидер сделал во время визита на завод Ford в Мичигане.

"Мы не закрываем нашу страну, если США пострадает от второй волны коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.

Трамп также сравнил эти вспышки с пожарами, отметив, что США под силу их потушить.

"Мы собираемся потушить пожары. Мы не собираемся закрывать страну... Мы можем потушить огонь. Будь то тлеющий уголь или пламя, мы его потушим. Но мы не закрываем нашу страну", - резюмировал он.

Напомним, по данным Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний, перспектива второй волны коронавируса в Европе возрастает. Центр подчеркивает, что нынешняя эпидемия еще не закончилась, хотя правительства многих стран уже ослабили ограничения.



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