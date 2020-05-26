ТЕМА

На Харьковщине обнаружили рабов

26 мая 2020 | 10:02

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В Харьковской области семейная пара вербовала и перевозила людей, которых заставляла работать бесплатно в ее фермерском хозяйстве.


«В ходе обысков, проведенных прокуратурой области совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Нацполиции в Харьковской области, выявлено 9 человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них — трое женщин, пятеро мужчин, 1 несовершеннолетний. Кроме того, изъято 66 боевых патронов и 1 запал от гранаты», — сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.149 (торговля людьми в форме вербовки и перемещения лиц с использованием обмана и уязвимого состояния, совершенная с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда) УК Украины. Досудебное следствие ведет следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

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