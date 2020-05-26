|
На Харьковщине обнаружили рабов
26 мая 2020 | 10:02
распечатать комментарии [0] добавить в
В Харьковской области семейная пара вербовала и перевозила людей, которых заставляла работать бесплатно в ее фермерском хозяйстве.
«В ходе обысков, проведенных прокуратурой области совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Нацполиции в Харьковской области, выявлено 9 человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них — трое женщин, пятеро мужчин, 1 несовершеннолетний. Кроме того, изъято 66 боевых патронов и 1 запал от гранаты», — сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Уголовное производство открыто по ч.2 ст.149 (торговля людьми в форме вербовки и перемещения лиц с использованием обмана и уязвимого состояния, совершенная с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда) УК Украины. Досудебное следствие ведет следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.
также читайте
|
по теме
Кокаїн у кальянній: судитимуть власника бару у центрі Києва
26. 05. 2020 | 13:54
Столична прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який підозрюється у тому, що налагодив збут наркотичних засобів у своєму кальян-барі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook прокуратури міста Києва.
У Києві вилучили 400 тис. доларів "воровського общака" і заочно повідомили про підозру "злодію в законі"
26. 05. 2020 | 12:36
У Києві заочно повідомили про підозру "злодію в законі" на прізвисько "Андрій Львівській" або "Нєдєля" й під час обшуків виявили 400 тисяч доларів "общака", зброю, "чорнові" записи та документи, що можуть свідчити про вчинення злочинів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Вагифу Алиеву добавили еще 3,7 га для строительства ТРЦ на месте Ледового стадиона в Киеве
26. 05. 2020 | 09:38
Киевская горгосадминистрация (КГГА) разрешила проектировать строительство многофункционального комплекса на трех участках общей площадью 3,7 га у станции метро “Ипподром”. Заказчики строительства – ООО “Укрсоцстройинвест” и ЧП “Альтернатива плюс”, входящие в группу “Мандарин Плаза Групп” известного бизнесмена Вагифа Алиева (на фото справа). Участки граничат с землей, на которой расположен купленный “Укрсоцстройинвестом” в 2010 году недостроенный Ледовый стадион. Напомним, что три года назад Вагиф Алиев анонсировал строительство на месте Ледового стадиона самого большого в Украине ТРЦ, под который, видимо, столичные власти ему и добавили еще несколько гектаров.
За 30 лет население Украины сократилось почти на 10 млн человек
26. 05. 2020 | 09:35
Количество наличного населения Украины по состоянию на 1 января 2020 года составляло 41 902,4 тыс. человек. Это на 9 936,1 тыс. человек меньше, чем на 1 января 1990 года (51 838,5 тыс. человек). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»