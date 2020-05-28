Голова Національної Академії Адвокатів України доручила перевірити набуття статусу адвоката Матіосом

28 мая 2020 | 11:22

Голова НААУ Лідія Ізовітова доручила створити робочу групу з перевірки процедури отримання права на зайняття адвокатською діяльністю екс-головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом та його підлеглими.

Ідеться про низку рішень РАР, зокрема, Волинської області, якими видано Матіосу та іншим відповідні свідоцтва. Факт отримання свідоцтв цій групі осіб викликав обурення в професійній спільноті – як у формі публічних коментарів для ЗМІ та соцмереж, так і в формі звернень до НААУ.

Зокрема, напередодні до НААУ надійшли скарги щодо можливих порушень процедури допуску (в тому числі перевірки вимог щодо несумісності) та складання кваліфікаційного іспиту, оцінювання їхніх результатів, проходження стажування та видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю Матіосу, Долгополову, Борзих, Миргородському, Опанасенку, Мікуліну, Філюку, Позняку, Оленському, Болдіну, Прозорському, Комарницькому, Ватагу, Величку, Грабовському, Свитку та іншим. Ці особи є колишніми працівниками ГВП.

Зокрема, з цього приводу звернулися громадська організація «Національний центр правозахисту» і адвокати Юрій Захаренко, Сергій Ярошенко та Юрій Глушко. В обох документах вказано на той факт, що Матіос і 16 осіб, які були працівниками Головної військової прокуратури, отримали свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльність у Раді адвокатів Волинської» області в 1 день – 15 травня 2020 року під час карантинних обмежень. Крім того, адвокати вказують на те, що стосовно деяких із екс-працівників ГВП відкрито кримінальні провадження за їхні порушення під час здійснення повноважень.

Голова НААУ також звернулася до ВКДКА щодо надання оцінки цій ситуації в межах повноважень, зокрема, перевірити дотримання процедури допуску А. Матіоса та його колишніх колег і складання кваліфікаційного іспиту. ВКДКА, разі виявлення таких порушень в діях КДКА регіону, має право скасувати відповідні рішення кваліфікаційних комісій про складання кваліфіспиту.

Робоча група має отримати у РАР Волинської області документи щодо проходження стажування, прийняття присяги, видачі свідоцтва цим особам.

Висновок робочої групи буде розглянутий Радою адвокатів України.

Нагадаємо, у 2016 році НААУ зверталася до чинного тоді генерального прокурора Юрія Луценка з приводу публічних закликів чинного тоді головного військового прокурора Анатолія Матіоса із закликами до насильства стосовно адвокатів в одній резонансній справі. У листі НААУ закликала звільнити Матіоса із займаної посади.