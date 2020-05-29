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Кабмин рассмотрит вопрос достройки домов “Укрбуда”
29 мая 2020 | 15:13
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Министерство обороны предложило рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров вопрос заключения соглашений о строительстве жилищных комплексов корпорации “Укрбуд” на землях министерства на условиях, предложенных компанией “Киевгорстрой”. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает Интерфакс-Украина.
“С целью решения вопроса завершения строительства жилищных комплексов Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд” на землях Минобороны в адрес премьер-министра Украины направлено письмо, в котором предложено рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров вопрос заключения соответствующих соглашений на условиях, предложенных частным акционерным обществом “Холдинговая компания “Киевгорстрой”, также прекращение хозяйственных споров”, — сообщили в министерстве.
Отметим, что в случае принятие такого решения, Кабмин автоматически аннулирует иски военной прокуратуры, которая занимается вопросом возврата земель Минобороны, полученных “Укрбудом” под застройку.
В 2017 году бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос в интересах Минобороны обратился в суд, чтобы признать недействительным соглашение о строительстве жилого комплекса “Чарівне місто” на земельном участке площадью 12,24 га в Киеве, считая договор незаконным. Согласно договору, за предоставление земельного участка военные должны были получить 6% построенных квартир.
20 мая на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией “Укрбуд” и отчитаться о ситуации.
В свою очередь Кличко заявил, что проблемные вопросы с недостроями корпорации “Укрбуд” не входят в компетенцию городского головы и городской власти, а договора на достройку домов на землях Минобороны должно подписать само министерство.
12 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что ”Киевгорстрой” достроит все объекты скандального “Укрбуда”.
На достройку всех жилых комплексов “Укрбуд Девелопмент” необходимо 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).
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