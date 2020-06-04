Ryanair прилетит через месяц

04 июня 2020 | 09:06

Ryanair намерен с 6 июля возобновить рейсы из Украины в Италию. Об этом сообщает телеграм-канал перевозчика.

"Крупнейший европейский лоукостер Ryanair запланировал открытие регулярных рейсов из Украины в Италию уже в июле", - говорится в сообщении.

В частности, Ryanair будет выполнять перелеты из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

С 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы Киев - Рим, Киев - Милан (Бергамо), Львов - Болонья, Харьков - Милан (Бергамо), Одесса - Болонья, Одесса - Милан (Бергамо).

С 7 июля Ryanair планирует запустить рейсы по маршруту Киев - Болонья, Киев - Катания, Львов - Милан (Бергамо).

С 8 июля ожидается возобновление перелетов Львов - Рим, Одесса -Рим.

Отмечается, что цены стартуют от 40€ за перелет в одну сторону. Билеты для покупки доступны в системе бронирования на сайте перевозчика.