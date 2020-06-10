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Депутат Европарламента предостерег от преследования Порошенко
10 июня 2020 | 11:36
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В Европарламенте призвали власть соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС Депутат Европейского парламента, литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег руководство Украині от политического преследования пятого президента Петра Порошенко. Об этом Ауштрявичюс написал на своей странице в Twitter, комментируя запланированный на сегодня допрос Порошенко в Государственном бюро расследований.
"Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью придерживаться верховенства закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования", - отмечает Ауштрявичюс.
Напомним, ранее Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении ГБР.
В свою очередь адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что решение Печерского суда о принудительном приводе в ГБР незаконно, поскольку судебное заседание состоялось без его клиента.
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