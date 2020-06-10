Закон о народовластии ограничивает права людей, - Тимошенко

10 июня 2020 | 11:38

По ее мнению, закон "лишает права людей даже высказать свое мнение" Закон о народовластии, обещанный властями еще на выборах, не расширяет возможности граждан, а ограничивает их права. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne, сообщает сайт политсилы.

"Власть год не вносила закона о референдуме. Землю выставили на распродажу, стратегические объекты также – у людей никто их мнения даже не спросил. А теперь президент вносит закон о народовластии через всеукраинский референдум, в котором отменяет право людей инициировать его по важнейшим вопросам", - заявила Тимошенко.

Президентский закон о народовластии, убеждена Тимошенко, ограничивает права людей.

"Сегодня в Конституции написано, что люди по своей собственной инициативе могут проводить референдум, если собрано три миллиона подписей. Они могут задать любой вопрос, кроме вопросов относительно территориальной целостности страны, налогов, амнистии и т.д. В этом же документе президент указал, что только он своим указом может объявлять референдумы, которые касаются прав людей, закрепив право указом проводить референдумы, когда он захочет", - добавляет лидер политсилы.

Она отмечает, что закон, фактически, нарушает основы конституционного строя, ведь теперь любые референдумы граждане могут проводить только с разрешения главы государства.

"Мы еще до начала пандемии коронавируса объявили сбор подписей относительно проведения референдума против продажи сельскохозяйственной земли, и мы ждем окончания карантина, чтобы продолжить собирать подписи и требовать проведения референдума. Но, если закон о референдуме в редакции президента будет принят, это будет означать, что людей лишат права даже высказать свое мнение", - резюмировала Тимошенко.