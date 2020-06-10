ТЕМА

Отдых для россиян подорожает

10 июня 2020 | 11:45

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Сохранение ограничений для выезда российских граждан за рубеж на отдых приведет к росту цен на внутренних направлениях на треть, считает вице-президент АТОР Александр Курносов. По его словам, рост стоимости за размещение на курортах России обусловлен не потребностью компенсировать упущенную прибыль, а увеличением спроса у россиян на отечественные курорты ввиду отсутствия альтернативы.


«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены, — цитируют «Известия» заявление Курносова. — По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%».



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