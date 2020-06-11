ЕС тотально откроет границы с 1 июля

По его словам, 10 июня Коллегия обсудила меры, которые приняты странами-членами на внутренних границах в ходе кризиса коронавируса, а также временные ограничения на "несущественные" путешествия в европейское пространство.

"В том, что касается внутренних границ, Коллегия отметила тот факт, что несколько стран-членов находятся в процессе отмены контроля на внутренних границах, и пришла к выводу, что этот процесс должен быть завершен в течение этого месяца, в июне", – сказал Боррель.

Он добавил, что временные ограничения на путешествия на внешних границах планируется отменять на втором этапе выхода из карантина.

"В конце этой недели Коллегия представит собственную оценку относительно ограничений на путешествия и предоставит предложения по поэтапной и постепенной отмене этих ограничений с 1 июля с некоторыми третьими странами, принимая во внимание ряд принципов и критериев, на основе общего и скоординированного подхода со стороны стран-членов и при поддержке Еврокомиссии", – отметил высокий представитель ЕС.