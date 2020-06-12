ТЕМА

ГБР пришло с обыском к экс-министру Омеляну

12 июня 2020 | 09:41

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Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом он сообщил в фейсбуке.


"6:30 утра. Все спят - дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском", - написал он.

"Якобы решение суда - по бывшим владельцам дома, где мы сейчас живем", - добавил Омелян.

 

 

 


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