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ГБР пришло с обыском к экс-министру Омеляну
12 июня 2020 | 09:41
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Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом он сообщил в фейсбуке.
"6:30 утра. Все спят - дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском", - написал он.
"Якобы решение суда - по бывшим владельцам дома, где мы сейчас живем", - добавил Омелян.
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