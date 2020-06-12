ГБР пришло с обыском к экс-министру Омеляну

"Якобы решение суда - по бывшим владельцам дома, где мы сейчас живем", - добавил Омелян.

"6:30 утра. Все спят - дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском", - написал он.

Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом он сообщил в фейсбуке.